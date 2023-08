Civita Castellana, tre alberi caduti per il maltempo: in azione la Protezione Civile

Tre interventi per il maltempo a Civita Castellana da parte della protezione civile. Gli uomini della Anvvfc sono intervenuti in via Quattro Giornate di Napoli, via Terni e via Nepesina per rimuovere gli alberi abbattuti dalle forti raffiche di vento. L’intervento più complicato è stato quello in via Terni causa del traffico sostenuto su quella arteria e per la grandezza del fusto caduto a terra. Sul posto sono interventi anche i carabinieri. Le raffiche di pioggia hanno provocato qualche allagamento nelle sedi stradali di via Terrano, via Falerina e via Nepesina.

Sulla circonvallazione, alcune buste di immondizia, a causa del vento e della pioggia sono state trasportate sulla carreggiata mettendo in evidenza ogni tipo di rifiuto. Uno spettacolo da terzo mondo!.