Sabato 19 Novembre 2022, 15:49 - Ultimo aggiornamento: 15:50

Trasloco della suore Clarisse da Civita Castellana a Rieti, i fedeli non mollano. Hanno scritto al nuovo vescovo Marco Salvi per tentare di fermare la chiusura del convento di via Ferretti e chiesto un incontro per spiegare i motivi della presa di posizione.

«Siamo un gruppo di cittadini e parrocchiani – hanno messo in evidenza nella email inviata – e ci permettiamo di sottoporre una questione che ci sta molto a cuore: la nostra città conta più di 16mila abitanti ed è sede del monastero delle Clarisse dal 1500 in cui vi è la chiesa, probabilmente la prima cattedrale di Civita: il chiostro è la foresteria che da anni ospita molti gruppi di preghiera. In questi giorni abbiamo appreso la decisione di dismettere il convento verso la fine di novembre e di spostare le suore in un monastero in provincia di Rieti. Non comprendiamo i motivi di tale scelta e purtroppo la notizia ci ha gettato nello sgomento, poiché la maggior parte di noi è cresciuta all’ombra di quel monastero, dove spesso ha trovato conforto spirituale ed umano».

E ancora: «Questa decisione non ha tenuto conto delle ripercussioni morali, sociali e culturali della città. Per questo rivolgiamo a Lei il nostro accorato appello affinché possa salvare il destino deciso per le suore Clarisse. Avremmo piacere di incontrarla per darle il benvenuto di persona e parlare di questo tema».

Dalla sede del convento dove sono presenti sette suore di clausura viene rispettato il silenzio e si continua a trascorrere la giornata in preghiera in attesa del 26 novembre, quando sarà celebrata la messa presieduta dal vescovo uscente monsignor Romano Rossi che segnerà l’addio definitivo dopo settecento anni di permanenza. La struttura è stata completamente rinnovata in occasione dell’Anno santo del 2000.