Civita Castellana, tentativo di furto: un uomo bloccato, un altro in fuga

Serata movimenta a Civita Castellana. In atto una caccia all'uomo dei carabinieri da questa sera. L'allarme è scattato dopo un tentativo di furto (ma non è da escludere un tentativo di rapina) da parte di due persone nella zona di via Corchiano.

L'intervento dei militari ha permesso di bloccare la fuga di uno dei due, sorpreso mentre stava per scavalcare il cancello di un'abitazione per nascondersi.

Il complice è riuscito a dileguarsi favorito dell'oscurità nella campagne circostanti. L'area dalle 19 è tenuta sotto osservazione da alcune pattuglie dei carabinieri nel tentativo di trovare il secondo malvivente.

