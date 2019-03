Civita Castellana, tentano di rubare il busto di Don Giuseppe Bodini

Vandali e ladri sempre in azione a Civita CasteIlana. Hanno tentato di rubare il busto in terracotta di Don Giuseppe Bodini collocato nel parcheggio antistante la chiesa di San Lorenzo, dove per oltre trenta anni il prete bresciano è stato parroco. Il busto che è stato realizzato dall’artista Franco Gradassai è stato danneggiato e per rimetterlo in sesto sono intervenuti, l'artista Mastro Cencio Dobboloni e l'autore che lo hanno riparato con molto cura. Con molta probabilità i danni sono stati causati nel tentativo di rubarlo. Dopo il furto del busto di Ulderico Midossi all'Istituto d'arte, quello all'archivio comunale, la gente oltre che indignata è preoccupata dell'escalation e chidere maggiori controlli.





© RIPRODUZIONE RISERVATA