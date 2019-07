Civita Castellana, tenta il suicidio, salvato da un ceramista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ponte Clementino, a Civita Castellana, ha rischiato di essere teatro dell’ennesimo suicidio. Un giovane pakistano, seduto a cavalcioni sul parapetto con tutta l’intenzione di gettarsi nel vuoto, è stato salvato dall’intervento di un operaio ceramista che stava attraversando il ponte in auto. Tutto si è verificato poco prima delle 23. Provvidenziale è stato l’intervento, con freddezza e velocità, dall’operaio.«Ho bloccato la macchina e sono sceso – ha raccontato Marco Leogrande – mentre altri passanti e automobilisti, forse per paura, non intervenivano. Mi sono avvicinato a lui e l’ho afferrato per un braccio, con forza. Non ha opposto nessuna resistenza, quindi è riuscito a scendere dal parapetto. E subito dopomi ha abbracciato. Parlava in inglese ed è scoppiato a piangere, credo per la tensione che aveva accumulato».Poco dopo è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri del nucleo operativo, che era stata avvisata da altri automobilisti di passaggio. I militari hanno preso subito in consegna il giovane.«Insieme ai carabinieri – ha detto ancora Leogrande - e ad altre persone abbiamo cercato di tranquillizzarlo. Era molto agitato e impaurito. Da quanto ho capito, sta attraversando una fase molto complicata della sua vita, questo potrebbe essere il motivo che l’ha spinto a tentare di compiere quel gesto. Ma fortuna che tutto si è risolto bene». Un ambulanza del 118 ha portato il giovane prima al pronto soccorso dell’ospedale Andosilla, poi a quello di Belcolle dove è stato ricoverato.