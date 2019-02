Civita Castellana, tenta rapina al Sert: arrestato

Pomeriggio ad alta tensione al Sert di Civita Castellana (Viterbo). I carabinieri della compagnia hanno arrestato un uomo del posto, di 50 anni, con l'accusa di rapina e minacce. I militari allertati dalla centrale operativa si sono portati nei locali, dove un tossicodipendente, italiano,stava minacciando il personale in servizio presso la struttura, brandendo pericolosamente una sega in acciaio.



Voleva rapinare I dipendenti e impossessarsi di svariate dosi di metadone. Il personale anche se spaventato era riuscito ad allertare il 112, che ha inviato la pattuglia; i carabinieri appena arrivati hanno immediatamente disarmato e bloccato il tossicodipendente, e lo hanno dichiarato in arresto e condotto in caserma. © RIPRODUZIONE RISERVATA