Civita Castellana tappezzata di cuori per ricodare l'eroe Ivan Rossi

Civita Castellana non dimentica il suo eroe Ivan Rossi. Oggi l'associazione che porta il nome della medaglia d'oro al valor civile per il gesto eroico di altruismo compiuto da questo ragazzo, che nel giungo del 2007 a Noto Marina salvò dei ragazzi in mare, pagando quel gesto con la vita, avrebbe dovuto festeggiare per la decima volta di fila il suo compleanno, insieme alla città.A seguito della pandemia da Covid-19, tutto è stato rimandato, ma ancora una volta la città ha dato un segno di grande di vicinanza, rispetto, calore e gratidudine, nei confronti di questo ragazzo, diventato simbolo dell'eroismo nazionale e di una comunità in particolare.«C'è stato ancora una volta un gesto d'amore e affetto nei suoi confronti - hanno detto dall'associazione - e anche dalla sua famiglia, da parte dei civitonici che hanno tappezzato di cuori rossi ogni angolo della città. Eravamo certi che insieme avremmo costruito qualcosa di inaspetto e bello per ricordare Ivan. Per questo vogliamo ringrazie tutti». Alla proposta di tappezzare di cuori Civita Castellana hanno aderito, oltre ad interi quartieri, anche le associazioni di volontariato, sportive, culturali e di ogni settore, le attività commerciali e artigianali. Sabato sono state messe in vendita delle magliette e delle lanterne il cui ricavato andrà in beneficenza.Stasera alle 22 il volo delle lanterne dal titolo: "Un pensioro va su"