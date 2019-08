Civita Castellana, sventato dai carabinieri un furto di carburante alla Sate

Sventato dai carabineri di Civita Castellana un furto di carburante nel deposito della Sate, azienda che raccoglie l'immondizia nel capoluogo falisco.

I militari da giorni tenevano d'occhio il deposito che si trova nella zona industriale di Sassacci, in località Prataroni, dopo la segnalazione di furti dello stesso tipo.

La notte scorsa durante un controllo sono state individuate due persone del posto, poco più che trentenni, che stavano rubando gasolio dai mezzi parcheggiati nel piazzale. Hanno tentato la fuga ma sono stati presi. I due sono stati accompagnati in caserma per le formalità di rito.