Civita Castellana, svelato un affresco all'interno dell'ospedale

di Ugo Baldi

Un affresco “perduto” è venuto alla luce all’interno dell’ospedale di Civita Castellana (Viterbo). Ritrae una Madonna dipinta su un muro che fa parte della vecchia struttura, risalente al sedicesimo-diciottesimo secolo. A riportarlo alla luce è stato il distacco improvviso di alcuni pezzi d’intonaco, nella zona ora adibita a sala d’attesa del reparto di riabilitazione dopo la ristrutturazione.



I responsabili della Soprintendenza hanno effettuato un sopralluogo per valutare come recuperare l’afferesco. La Asl per ora dovrà impegnarsi a proteggere la parete, in attesa dell’inizio del recupero. Si dovranno stabilire il periodo in cui è stato realizzato e l’autore e non è da escludere che siano presenti, sulla stessa parete, altre immagini sacre. La prima ristrutturazione dell’Andosilla è avvenuta prima degli anni ‘40. «La nostra città si arricchisce di una nuova opera d’arte – ha detto il sindaco Gianluca Angelelli - : la storia di Civita è cosi lunga e ricca che continua a emergere in maniera costante».

Sabato 7 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:53



© RIPRODUZIONE RISERVATA