Precipita da Villa Rosa, muore uomo di Civita Castellana

Precipita dalla casa di cura di Villa Rosa, a Viterbo. muore un uomo di Civita Castellana. Quasi sicuramente si tratta di un suicidio.



Ieri sera Francesco Rossi, da tempo ricoverato nella struttura viterbese, è deceduto dopo un volo di diversi metri dalla clinica del capoluogo. Il corpo dell'uomo, di 51anni, è stato trasferito poi nella notte all'obitorio dell'ospedale di Belcolle. Attualmente i familiari dell'uomo sono in attesa del nulla osta per celebrare il funerale.



Rossi, che non era sposato, avrebbe sofferto di depressione.

