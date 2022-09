Sabato 10 Settembre 2022, 12:26

Sulle orme di Corot. Da dieci anni ogni estate arrivano a Civita Castellana gruppi di studenti daStati Uniti, Australia, Canada, Israele, Inghilterra, che si ispirano alle stesse opere del pittore francese, che nel suo tour impressionò sui quadr. Luoghi che sono stati trasformati in capolavori.

Utilizzando anche altre zone dell'agro falisco nel corso della loro presenza raccontano con i pennelli di spazi ancora incontaminati, suggestivi e selvaggi. Ad ideare il progetto il professor Israel Hershberg, nato in un campo profughi a Linz, in Austria, che nel 1949 emigrò in Israele, poi si trasferì con i genitori negli Stati Uniti, dove ha frequentato la Brooklyn Museum School, Brooklyn, ha insegnato pittura alla New York Academy of Art, New York, New York. Nel 1991 è stato insignito del Premio Sandberg per l'arte israeliana e nel 1998 del Premio del Museo d'arte di Tel Aviv per l'arte israeliana. L'artista è anche il fondatore ed ex direttore artistico della Jerusalem Studio School, è attualmente direttore e fondatore della JSS in Civita Summer School & Residency in Italia vive e lavora a Gerusalemme, nello stesso periodo di trasferisce nella capitale dell'agro falisco. «Mi sono innamorato di questo posto dice - qui c'è uno spazio perfetto per chi cerca un ambiente in sintonia con un lavoro intenso, in quel paesaggio facilmente accessibile, profondamente evocativo e iconico che è Civita Castellana dove Corot ha realizzato tante opere. E' una bella esperienza per i ragazzi».

Qualcuno ha deciso di stabilirsi a Civita come Rachel Zara Taylor, che vive nel centro storico. «Siamo almeno in quattro a esserci innamorati di questo luogo», ha detto.

Hershberg ispeziona ogni angolo del territorio per ritrovare i panorami e i luoghi disegnati da Corot nel suo passaggio avvenuto nel 1825: «Per un panorama racconta ho impiegato sette anni di ricerche. Poi un giorno affacciandomi dalla finestra della Residenza Flaminia, mi si è aperto il cuore: era quello che cercavo. A distanza di due secoli il paesaggio in pratica è rimasto quasi lo stesso». A distanza di due secoli – ha fatto notare - il paesaggio in pratica è rimasto quasi lo stesso”. Non solo arte: “ Mi piace anche la vostra cucina” ha concluso con un sorriso il professor Hershberg.