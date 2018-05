Civita Castellana, gli studenti donano libri all'Ospedale

di Ugo Baldi

Più libri all' Ospedale Andosilla per degenti e familiari.

Presso l’aula multidisciplinare dell’istituto G. Colasanti di Civita Castellana (Viterbo) si è svolto un incontro tra i volontari dell'Arvas ( Associazione Regionale Volontari Assistenza Sanitaria) e gli studenti dello stesso istituto che hanno donato alla responsabile dell'associazione Roberta Picchetto, dei libri che saranno destinati alla biblioteca della sala d'attesa del reparto di Chirurgia e Ortopedia del nosocomio civitonico in via di realizzazione.

« E' un gesto nobile e concreto da parte loro - ha detto Roberta Picchetto -: un ringraziamento è doveroso per questi ragazzi, i loro docenti e il personale dell'istiuto che hanno realizzato questa iniziativa».

L’associazione Arvas, nata alla fine degli anni 70, presta assistenza sanitaria in molti ospedali della regione Lazio, tra cui quello di Civita Castellana, dove ogni anno grazie all’aiuto dei medici vengono effettuati corsi di formazione per nuovi volontari che sono aperti a tutti. I volontari, sono a disposizione tutti i giorni nei vari reparti dell'Andosilla e per informazioni si può utilizzare il sito dell'Arvas.



Venerdì 25 Maggio 2018



