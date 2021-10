Sciopero studenti a Civita Castellana: «Orari impossibili, non abbiamo più una vita fuori da scuola»

Lunedì 4 Ottobre 2021, 11:31

E' scattata questa mattina la protesta degli studenti delI’Istituto “Giuseppe Colasanti” di Civita Castellana (Viterbo), contro il caos degli orari per l'ingresso e (soprattutto) per l'uscita dalla scuola.

Oltre 30 classi e più di 600 studenti si sono astenuti dalle lezioni, «manifestando chiaramente il loro disagio. Gli studenti sono esasperati: le ore pomeridiane non gli permettono di condurre una vita fuori da scuola, il disimpegno e l’immobilismo dei professori li distrugge psicologicamente, la disorganizzazione nelle scansioni orarie che escono di settimana in settimana (peraltro di domenica) non permette loro di avere dei punti fermi».

Gli studenti del Colasanti lamentano inoltre «il malfunzionamento della rete di autobus Cotral, che o non rispetta gli orari o salta le fermate». ll rappresentante dell'istituto Nicholas Verginis riferisce che «l'azione è stata colossale, mai viste così tante adesioni. Ciò significa che abbiamo a oggi un obiettivo comune, un’idea, quella di essere trattati non solo come meri studenti, bensì come ragazzi e ragazze che coltivano quotidianamente passioni, sport e relazioni fuori dalle mura della classe».