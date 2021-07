Civita Castellana, la festa azzurra e l'ironia: lo striscione che fa il giro del web

Martedì 13 Luglio 2021, 07:10

’Europeo di calcio è anche musica. Lo striscione ironico, realizzato da otto ragazzi e appeso fuori da un bar di via Giovanni XXIII, a Civita Castellana, prima della finale tra Italia e Inghilterra ha fatto il giro dei social. Con tanto di dedica eccellente.

Sullo striscione c’era scritto “- Beatles + Pooh” e in un baleno ha fatto il giro del web. Lo hanno condiviso sui propri social anche due colonne dello storico gruppo italiano, come Roby Facchinetti e Dodi Battaglia proprio dei Pooh. «Non c’è lo aspettavamoneanche noi – racconta Giulia Antiochia – e tutto questo casino che ci ha fatto solo che piacere. Direi che ha messo in evidenza il nostro spirito carnevalesco.

L’idea è stata di Saverio e Cristian e alla realizzazione hanno partecipato Athos, Lorenzo, Andrea, Majla e Maria Vittoria. Con un pomeriggio lo abbiamo realizzato. Il nostro sogno è quello di regalarlo alla squadra. Speriamo di riuscirci». Facchinetti ha scritto sopra la foto dei ragazzi: “Tutti gli inglesi erano convintissimi che la coppa fosse già loro. prima ancora di giocare contro di noi. Invece, purtroppo per loro, questa mattina la prestigiosa coppa, vinta meritatamente, è arrivata in Italia. Godo!!!».

Frizzante Battaglia: «Un grande abbraccio va a Giulia, Lorenzo, Andrea, Athos, Maila e Maria Vittoria di Civita Castellana, in provincia di Viterbo, per aver affrontato la finale del campionato europeo di calcio con il pensiero rivolto anche alla musica! Un modo simpatico e scherzoso, senza nulla togliere alla grande storia artistica di entrambi i gruppi».