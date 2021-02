Civita Castellana, strade colabrodo, Rifondazione chiede interventi

Strade colabrodo a Civita Castellana. Rifondazione comunista ha chiesto al sindaco Luca Giampieri di intervenire per rimediare ai problemi di viabilità che esistono da tempo e sono peggiorati dopo il maltempo.

In effetti il manto stradale è sempre più sconnesso e ad alto rischio per gli automobilisti e in generale per chi ci transita.

«Ci sono giunte numerose segnalazioni hanno detto i consiglieri comunali di opposizione Yuri Cavalieri e Maurizio Romani - sull'indecoroso stato in cui versa il manto stradale e la segnaletica in via Rio Maggiore e nelle strade adiacenti che ha già hanno causato inconvenienti e rotture a diverse auto dei residenti. Anche per chi viaggia con il ciclomotore è un pericolo costante, e la stessa situazione vale per pedoni».

I due rappresentanti della minoranza hanno sollecitato l'amministrazione comunale ad intervenire. «Occorre farlo in maniera tempestiva hanno proseguito - perché è importante mettere in sicurezza tutte le strade di quell'area, che presenta numerose criticità e crea problemi senza dimenticare quelle che presentano le stesse problematiche che sono tante».

Vista la problematica esistente, Rifondazione ha chiesto di rivedere i piani comunali in cui si parla di asfaltare le strade.

«Per l'ennesima volta- hanno concluso Cavalieri e Romani - chiediamo un serio confronto agli amministratori al fine di rivedere il piano triennale dei lavori pubblici in quanto nello stesso non sono previsti interventi strutturali di manutenzione stradale del quartiere, per evitare che ancora una volta intere zone di Civita ad alto scorrimento restino abbandonate a se stesse, con tutti i conseguenti disagi per i cittadini»

