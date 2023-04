Civita Castellana, stop all'impianto che produce bitume dopo ispezione di Arpa e Forestali

Spento l'impianto per la produzione di conglomerato bituminoso a Sassacci, frazione di Civita Castellana. L'attività è al centro di polemiche con gli abitanti del posto che lamentavano cattivi odori e fumi provenienti da questo stabilimento durante la notte e l'estate non possono tenere le finestre aperte. Per affrontare questo problema si è costituito anche un comitato.

«Attualmente- dice l'ingegner Filippo Mancini -il forno numero uno è bloccato poiché sono in corso delle verifiche. Prima c'è stato un sopralluogo dell'Arpa e successivamente quello dei carabinieri forestali e pertanto siamo in attesa di conoscere gli sviluppi di queste verifiche e siamo parzialmente inoperosi».

L'impianto che si trova sulla via Flaminia si sviluppa su un'area di venti ettari e produce asfalto, calcestruzzi e materiale inerte e dà lavoro a circa 70 persone.

«Questa situazione sta pregiudicando il nostro lavoro - dice Mancini e abbiamo rallentato la consegna nei cantieri stradali e attualmente ci stiamo approvvigionando da altri impianti. Come azienda siamo stati sempre sensibili a rispettare il territorio e l'ambiente e continueremo a farlo. In passato più volte abbiamo prospettato soluzioni migliorative per gli abitanti della frazione di Sassacci che non sono state nemmeno valutate. Ad esempio un nostro progetto avrebbe eliminato il traffico pesante. Ad oggi gli abitanti creano problemi forse non conoscendo le nostre intenzioni».

La Mancini Costruzioni è stata tra le prime 30 aziende italiane per capacità tecnica ad avere i requisiti di qualità di General Concractor, ha tenuto a ricordare che è stata presente spesso a sostegno di iniziative culturali e sportive locali. «Il dialogo con le persone di Sassacci resta sempre aperto per noi. Già una volta abbiamo ospitato i residenti per un sopralluogo e siamo pronti a farlo ancora per dimostrare la nostra voglia di contribuire a trovare soluzioni migliori. Siamo disponibili ad attivare un tavolo di confronto anche con quei partiti che chiedono trasparenza»