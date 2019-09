Civita Castellana, Spi Cgil protesta per i problemi della sanità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La salute dei cittadini e quella degli anziani in particolare sarà il tema principale della manifestazione organizzata a Civita Castellana (Viterbo) dallo Spi- Cgil di Civita Castellana e di Magliano Sabina.L’appuntamento è per sabato nello spazio Catalano che accoglierà le pantere grigie di tutto il Viterbese e l’area nord di Roma per un'intera giornata. I temi saranno affrontati con i dirigenti regionali dello Spi Alessandra Romano e della Cgil Natale Di Cola, con particolare attenzione all’ospedale di Civita Castellana il servizio poliambulatoriale al suo interno, e l’opportunità di poter interagire con la Casa della salute di Magliano Sabina vista la breve distanza di 15 Km. L’obiettivo è quello di una maggiore fruizione delle due strutture sia per attività poliambulatoriali sia della struttura ospedaliera.«Crediamo non più rinviabile una maggiore efficienza - ha spiegato Miranda Perinelli dello Spi Cgil di Viterbo Civitavecchia e Roma Nord - con strumentazioni e servizi adeguati per raggiungere gli obiettivi previsti dal Servizio sanitario nazionale della Casa della Salute come struttura di prossimità e quindi di vicinanza alle persone. E’ fondamentale l’abbattimento delle liste d’attesa per visite ed esami specialistici, per il quale abbiamo avviato una campagna informativa e di rivendicazione in tutto il Lazio dal mese di luglio, e continuerà fino a che non vedremo risultati soddisfacenti. Riteniamo importante che non solo Magliano Sabina ma tutti i comuni limitrofi abbiano a riferimento la struttura ospedaliera in questione ed eliminare quel dato negativo della emigrazione sanitaria nella vicina Umbria, che tanto nuoce all’economia dell’azienda ospedaliera e della Regione Lazio». Importante per il sindacato dei pensionati della Cgil sarà il miglioramento e la qualità del servizio dell’Ospedale di Civita Castellana con l’aumento del personale sia infermieristico sia medico a partire dal Pronto soccorso.