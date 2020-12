Civita Castellana, i pensionati dello Spi Cgil donano pacchi alla Caritas

Hanno rinunciato alla consueta strenna natalizia e hanno devoluto tutto alla Caritas diocesana.

È questo il gesto di solidarietà messo in atto dai pensionati della Cgil di Civita Castellana che hanno portato i doni direttamente nella sede di via Bonanni.

«Un’iniziativa che è nata spontaneamente - ha spiegato Vasco Alessandrini dirigente dello Spi Cgil - che sono certo porterà sollievo e un po’ di gioia a chi sta soffrendo di più in questo periodo così difficile e drammatico. Durante le festività, è ancora più pesante il carico di solitudine e di dolore di chi vive situazioni particolarmente delicate e drammatiche. Ogni risorsa aggiuntiva affidata ad associazioni come la Caritas è ben utilizzata per azioni che aiutano chi ne ha bisogno. L’emergenza pandemica ci ha ricordato una volta di più, se ce ne fosse stato bisogno, che il valore della solidarietà è fondamentale, perché tiene insieme il senso di una Comunità e di un’umanità che può farcela soltanto se unita. I pensionati di Civita ancora una volta, hanno dato dimostrazione di portare avanti un lavoro prezioso e essenziale».

