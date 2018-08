Civita Castellana, standing ovation al primo Gran galà pianistico dell'associazione Schola cantorum

di Ugo Baldi

Si è concluso tra tanti applausi il 1° Gran galà pianistico organizzato dall’associazione culturale Schola cantorum - Madonna del Rosario di Acri, in collaborazione con il comune di Civita Castellana (Viterbo), nella cornice del Casale delle Piagge.



Una standing ovation per i sette pianisti, Andrea e Leonardo Pellegrini, Roberto Moretti, Giulia Venanzi, Alfonsina Geraci, Francesco Cola e Giorgia Melone, che si sono alternati su un gran coda Yamaha e hanno incantato il pubblico con musiche di Bach, Chopin, Beethoven, Liszt e Rachmaninov. Tutti i pianisti sono iscritti alla masterclass annuale dei maestri Giuseppe Fusaro e Clarissa De Rosa Arcuri, che con nel corso di questi mesi, con professionalità e passione hanno preparato tutti gli allievi.



Il corso, fortemente supportato dall’assessore comunale alla Cultura, Vanessa Losurdo, è stato inserito nella stagione di cultura “Civitonica 2018” ed è iniziato a gennaio; con cadenza mensile si è svolto presso l’auditorium del M.I.C.E. «La musica unisce e non divide, non è competizione e questi ragazzi ne sono i diretti testimoni», questo hanno dichiarato i maestri a fine evento.



Il galà si è concluso con un buffet allestito da DolceAmaro. L'organizzazione ha ringraziato il responsabile del settore musica di CiviTONICA, Andrea Marchegiani, le Ceramiche Morbidelli, Giada Costruzioni, Still-house arredamenti, Ceramiche Flaminia, Pantano, Xion e il fotografo Mauro Topini.

Lunedì 6 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:26



© RIPRODUZIONE RISERVATA