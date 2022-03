Civita Castellana, Sofia aspetta i suoi familiari dall'Ucraina «Difficile spostarsi, niente è più sicuro»

Sofia Mykhaylyk ha 30 anni e vive a Civita Castellana dal 2000, quando arrivò dall'Ucraina come tanti suoi connazionali. E' infermiera e in queste ore segue minuto dopo minuto la drammatica situazione nel suo paese, dove sono i suoi familiari, la mamma, il papà e la sorella gemella Stefania. In questo momento si trovano a Sumy, nel Nord-est del paese poco distante dal confine con la Russia.

«Mia madre e mi sorella attraverso il corridoio umanitario si sono spostate in un'altra città proprio oggi (ieri ndr) - racconta - ma sono preoccupati, loro e altrettanto io, perché non c'è nessuna zona sicura in questo momento, è complicato anche spostarsi in auto. L'angoscia è per mio padre bloccato in città: non so se potrà uscire dell'Ucraina, anche se ha una carta di soggiorno italiana. Potrebbero non farlo uscire, visto che trattengono gli uomini per combattere». Che situazione c'è lì ora? «Da quanto mi risulta a Sumy ha risposto - non arrivano più aiuti umanitari ed è completamente circondata dalle truppe russe. La città è stata bombardata, sono morti anche dei miei amici. La gente è tutta in ansia, cercano di tenersi calmi e di non farsi prendere dal panico, anche se stanno assistendo ad una tragedia disumana». Sofia è in ansia anche per «una cugina, un'amica e un bambino che in questo momento sono bloccati in Ungheria. Se ripartono dovrebbero arrivare a Civita entro domenica. In tutto dovrei ospitare, nei prossimi giorni, sette persone».

La donna si tiene in contatto attraverso Telegram, dove ha notizia «più reali di quelle che arrivano in Italia e sono purtroppo drammatiche. Ogni giorno è sempre peggio e le situazioni cambiano in continuazione». Sofia si è già rimboccata le maniche per sostenere i connazionali: «Aiutare i bambini arrivati a Civita è uno dei progetti sottolinea che intendo portare avanti. Ho preso contatti con loro e sono a disposizione per ogni altra necessità».

A proposito di solidarietà l'Anpi civitonica ha donato a tutti i bimbi ucraini materiale scolastico. Il Comune di Civita Castellana, a seguito dell'emergenza Ucraina, ha deciso di organizzare una rete di ospitalità. Per comunicare disponibilità di abitazioni o alloggi da destinare all'accoglienza temporanea è attiva la mail: uff.servizisociali@comune.civitacastellana.vt.it