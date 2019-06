Civita Castellana, il sindaco Franco Caprioli dimesso dall'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco di Civita Castellana, Franco Caprioli, è stato dimesso nel primo pomeriggio dall'Ospedale Andosilla.Era stato ricoverato lunedi mattina in seguito ad un malore che lo aveva sorpreso nel corso di una riunione con i più stretti collaboratori.In ambulanza era stato trasportato al pronto soccorso del nosocomio civitonico, dove era stato sottosposto ad una Tac che aveva dato esito negativo cosi come altre esami. Nei giorni succesivi sono proseguiti altri accertamenti da parte dei medici che lo hanno preso in cura, che hanno escluso ogni altra complicazione.Nel primo pomeriggio di oggi dopo un nuovo check avvenuto in mattinata in cui sono stati riscontrati ulteriori miglioramenti è stato dimesso.Quanto alle cause, quella di un forte stress causato dalla campagna elettorale molto tesa, resta la più probabile.I medici gli hanno consigliato alcuni giorni di riposo. Lunedi sarà comunque presente al primo appuntamento del nuovo consiglio comunale. In questi giorni ai familiari e a lui personalmente sono giunti numerosi attestati di solidarietà, di incoraggiamento e di pronta ripresa, sia da parte di semplici cittadini e sia dalle forze politiche di maggioranza e opposizione.