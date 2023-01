Civita Castellana, sindacato ceramisti della Uiltec, prima volta di una donna segretaria generale tra i confederali

Svolta storica nel sindacato dei ceramisti a Civita Castellana. Per la prima volta una donna è stata eletta a capo di un sindacato confederale del distretto industriale. Si tratta di Alessandra Aldini, che ha assunto l'incarico di segretaria generale della Ultec Alto Lazio, che ha il suo quartier generale nella città delle ceramiche e spazia fino a Rieti.Sindacalista con esperienza trentennale, ex segretaria nazionale della Uiltec e poi al fianco di Carmelo Barbagallo alla Uil nazionale è stata impegnata in missioni all'estero a supporto dei migranti.

Confermati gli altri componenti di segreteria, Daniele De Mutiis e Mauro Lucchetti di Viterbo, Maurizio Melchiorri e Massimiliano Venga di Rieti. A tenere a battesimo l'elezione di un volto nuovo del sindacalismo viterbese erano presenti Giancarlo Turchetti (segretario generale Viterbo), Alberto Paolucci (segretario generale Rieti) e Riccardo Marcelli (segretario Ultec Roma e Lazio).

«È per me un grande onore assumere l'incarico di rappresentare le esigenze dei lavoratori del distretto - ha sottolineato la neo segretaria - che svolgono un lavoro faticoso e usurante e che per questo meritano tutto il nostro impegno». Poi è passata ad analizzare le problematiche locali. «Sul territorio abbiamo ripreso gli incontri per il rinnovo del contratto integrativo interaziendale che coinvolge i lavoratori di alcune delle più grandi imprese del distretto della ceramica. Spero che riusciremo ad arrivare ad un accordo che porti risorse economiche ai lavoratori utilizzando la tassazione agevolata prevista per i premi di risultato ma sono convinta che avremo molto da fare perché in quell'accordo si guardi al futuro con maggiori riconoscimenti ai lavoratori. A giugno inizieranno inoltre le trattative per il rinnovo del contratto e sono certa che anche lì riusciremo a dare il nostro contributo»