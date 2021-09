Civita Castellana, si ribalta auto della polizia

Lunedì 27 Settembre 2021, 14:00

Auto della polizia cappotta, sulla provinciale Nepesina a Civita Castellana. Nello scontro è stato coivolto anche un altro mezzo. Il bilancio è di un ferito che è stato accompagnato al pronto soccorso dell'Andosilla. L' incidente si è verificato all'altezza di località Fabrece intorno alle 12,30.

Sul posto le ambulanze del 118, i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia Locale. Sono in corso le cause per accertare la dinamica.

Il traffico è rimasto bloccato per permettere l'arrivo dei soccorsi.