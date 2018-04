Civita Castellana, si impicca in strada dopo aver tracciato una scritta con il sangue

di Ugo Baldi

Mattinata shock a Civita Castellana. Un uomo di origini ucraine, di 58 anni, si è tolto la vita impiccandosi all’esterno di un palazzo in via Bonanni, nel quartiere di San Lorenzo.



L'uomo, dopo aver agganciato una corda a un tubo del gas e passandola poi intorno al collo, si è lasciato andare. Prima di suicidarsi, si è tagliato un dito con una lametta e, con il sangue che fuoriusciva, ha scritto delle frasi in cirillico, tra cui il nome della sorella che abita poco distante dal luogo della tragedia.



Qualche minuto prima l'ucraino era stato notato da alcuni operai girovagare nelle vicinanze dell'abitazione della donna. Non si conoscono i motivi che lo hanno portato a compiere tale gesto, estremo ed eclatante. Da quanto è emerso dalle prime indaginmi, il 58enne viveva a Roma, era senza fissa dimora e non era sposato.



Appena è scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.

Mercoledì 11 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:55



