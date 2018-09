Civita Castellana, si corre il Memorial Alessandro Panichelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Civita Castellana ospiterà sabato pomeriggio il Memorial di Ciclismo amatoriale Alessandro Panichelli.I corridori saranno impegnati su un percorso di 75 chilometri.Una sola salita da affrontare quella del braccio Treia che, come sempre per la sua durezza determinerà la classifica finale, poichè posta a ridosso del traguardo.In gara oltre cento ciclisti provenienti dal centro Italia.Il team di casa della Giga Bike sarà presente con una quinidicina di corridori. Due i giri previsti del circuito disegnato dagli organizzatori, Ciclismo Civita Castellana e Fortitudo Nepi ciclismo sono l'egida dello Csain.Il ritrovo è stato fissato presso il bar Dolce - Amaro dell centro commerciale Piazza Marcantoni alle 13.30 dove avverrà anche la partenza. I corridori transiteranno per via Falerina, Terrano, Fabrica di Roma e Corchiano; l'ultimo tratto interesserà anche la via Flaminia e la frazione di Sassacci.Due i traguardi volanti posti in località Terrano. L'arrivo è stato stabilito nel tradizionale vialone in salita di via Ferretti. In palio premi per i primi dieci di ogni categoria.