Civita Castellana, si corre domani il Palio degli Anelli

A Civita Castellana si corre domenica il Palio degli Anelli rinviato domenica scorsa. E' un ritorno al passato, dove a farla da padroni sono cavalli e cavalieri delle quattro contrade in gara: Porta Posterula, Porta Rupi, Porta Lanciana e Porta Borgiana. Una manifestazione (inizio fissato per le 15) di chiaro stampo medioevale, particolarmente voluta dai civitonici.

Ventotto i cavalieri in gara quest'anno, e tutti saranno premiati, ovviamente con un ordine di classifica che permetterà ai primi tre di essere onorati per capacità e agli altri, dal quarto al ventottesimo, un premio di partecipazione. C'è il corteo, che parte dal Forte San Gallo, fa il giro del centro storico e arriva a piazza Matteotti. La novità del 2019 è un corteo che si è ingigantito, e che porterà in scena oltre 200 figuranti fra cavalieri, arcieri, tamburini e dame.