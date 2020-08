Civita Castellana, strade colabrodo: si apre una buca in via delle Colonette

Continuano ad emergere problemi sulle strade interne a Civita Castellana.

Questa mattina si è aperta una grossa buca in via delle Colonette.

Un auto parcheggiata nei paraggi ha rischiato di finirci dentro. Gli abitanti della zona hanno avvisato i carabinieri che a sua volta e in maniera veloce hanno avvisato gli uffici comunali

C' è stato un sopralluogo dei tecnici per stabilre il grado di pericolo.

L'area è stata successivamente transennata in attesa dei lavori di ripristino che saranno eseguiti dalla Talete

Il traffico veicolare è stato comunque regolare grazie ad una carreggiata ampia che permette il passaggio delle auto. Tra le cause si sospetta la rottura di una fogna che ha corroso il terreno circostante.facendo cedere il manto stradale. Ultimo aggiornamento: 13:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA