14 Maggio 2021

Approvato il bilancio di previsione del Comune civitonico. Per la maggioranza di centro destra (FdI, Lega e FI) si tratta di un progetto «concreto per far ripartire la città e il primo impegno ufficiale del mandato». Per le opposizioni (Pd e Rifondazione) invece è vero tutto il contrario

.«Questo bilancio- ha detto l'assessore comunale di settore, Andrea Sebastiani - vede la luce in un momento molto difficile dal punto di vista economico. Per questo non solo e si è dovuto tenere conto degli effetti straordinari legati alla pandemia. I punti di forza sono tre: si punta a valorizzare il territorio, con l'abbellimento del centro storico, la ristrutturazione della piscina e l'attivazione di varie convenzioni. Ma non ci sarà alcun aumento dei tributi comunali (Imu, Tasi, Tosap, passi carrabili, luci votive e pubbliche affissioni). Previsto anche l'avvio di assunzioni, «che mancano da anni e che rimetteranno in moto la macchina amministrativa».

Non manca un messaggio all'opposizione: «Non hanno presentato nemmeno un emendamento al bilancio ha detto il sindaco Luca Giampieri - perciò significa che è stata riconosciuta la validità del nostro programma, che punta ad aumentare i servizi ai cittadini».

Dai banchi della minoranza sono arrivate solo critiche. «Il bilancio non contiene risposte vere hanno detto dal Pd - e vigileremo affinché non si ripetano gli errori dello scorso anno, con un piano assunzionale previsto nel bilancio, ma poi mai realizzato. Su questo impegno l'amministrazione Giampieri si gioca tutta la propria credibilità».

Non è stata da meno Rifondazione comunista: «Un bilancio lacrime e sangue - ha sottolineato Yuri Cavalieri - che non dà alcun impulso all'attività amministrativa e non aiuta i cittadini Poco e niente per cultura, giovani, spettacolo e turismo, che sono alcuni tra i settori più penalizzati. Forse le dimissioni di Angela Consoli sono state dettate anche da queste mancanze».