Il jazz solidale si fa "solidale" con Daniele Pozzovio

Venerdì 14 giugno a Civita Castellana all'Area Pegaso sulla variante Nepesina, Daniele Pozzovio al piano, accompagnato da Leonardo Cesari (ex componente dei Tiro Mancino) Daniele Basirico (bassista di Eddy Palermo) hanno allestito una serata musicale in cui ci sarà l’opportunità di partecipare attivamente alla raccolta fondi per la Casa Famiglia “L’Abbraccio di Arianna” .

Una nobile iniziativa a cui hanno risposto con entusiamo già tante persone che hanno avvicinato con entusiamo questo progetto solidale.

Per qualunque informazione si può contattare su WhatsApp il 350 181 5870