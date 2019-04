Ultimo aggiornamento: 10:27

Secondo incendio in sette giorni nell'ex ospedale di San Giovanni Decollato, a Civita Castellana. Le fiamme questa volta si sono sviluppate, tra sabto e domenica al primo pieno della struttura da anni abbandonata e da qualche tempo occupata da senzatetto nella parte che da su via Ferretti.Preoccupatissimi quelli che abitano nei paraggi. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e anche un ambulanza. L'intervento dei Pompieri ha richiesto quasi un'ora, e per tutto il periodo è stato chiuso al traffico un tratto di strada che collega via Ferretti e via Masci. Anche questa volta sono andati a fuoco alcune suppellettili, carta e vestiario all'interno di una stanza occupata da senza tetto di varie nazionalità. Cinque le persone indetificate nei gioni scorsi dal carabineri che sono rimaste leggermente intossicate e sono state accompagnate al pronto soccorso.Lo stabile, di proprietà della Regione, da qualche mese è sottoposto a restauro delle facciate che cadono a pezzi e sono diventate un pericolo per i pedoni e le auto in transito. Salgono a tre gli interventi ravvicinati da parte dei vigili del fuoco per domare le fiamme causate da fornelli o stufe.Lo stabile è stato inserito nella Lista rossa di Italia Nostra poiché ad alto rischio. Si tratta di un edificio a ridosso del centro storico ereditato dalla Regione dal patrimonio immobiliare dell'ente ospedaliero locale, che da quelmomento è rimasto abbandonato a se stesso.Pur non avendo ufficialmente nessuna accessibilità, la struttura che si eleva su tre piani è stata parzialmente occupata nel corso degli anni abusivamente da famiglie di extracomunitari, che ne hanno ricavato dei piccoli alloggifatiscenti.