Civita Castellana: scontro, cinquantenne muore sotto gli occhi del figlio. Tre feriti

Tragico incidente stradale, sabato pomeriggio sulla via Nepesina a Civita Castellana.

Il bilancio è di un morto: un uomo di 52 anni, Gianni Pieri, residente a Civita Castellana, originario di Orte, sposato e padre di due figli. Tre invece sono stati i feriti, di cui residenti a Civita Castellana e uno a Monterosi. Sono stati necessarie due eliambulanze per trasferire i feriti in codice rosso in due ospedali diversi: uno è stato trasportato al Gemelli di Roma e sottoposto ad intervento chirurgico, mentre una donna è stata portata all'ospedale di Belcolle a Viterbo. Un terzo ferito è stato invece ricoverato presso il pronto soccorso dell'Ospedale Andosilla di Civita Castellana

.L'incidente è avvenuto poco prima delle 15 e ha visto coinvolte due auto, che si sono scontrate frontalmente: su un'auto viaggiava una donna originaria di Civita Castellana, ma residente a Monterosi e sull'altra tre uomini, tra cui la persona che è deceduta, con a bordo il figlio che è tra le persone rimaste ferite. Questi ultimi tornavano da Nepi. Il corpo della persona rimasta senza vita è stato trasferito all'obitorio dell'ospedale di Civita Castellana e messa disposizione dell'autorità giudiziaria.

L'incidente si è verificato all'altezza della località Fabbrece, un centro abitato a tre chilometri del centro abitato. L'arteria è rimasta bloccata per alcune ore e una parte del traffico è stato deviato su strade alternative. Appena è scattato l'allarme, dato da alcuni automobilisti di passaggio, sul posto sono arrivate le pattuglie dei carabinieri, della polizia locale, le ambulanze del 118 inviate dai centri di Monterosi e Civita Castellana e due squadre dei vigili del fuoco di Civita Castellana, che hanno estratto dalle lamiere le persone rimaste incastrate.I carabinieri e la polizia locale hanno provveduto a bloccare la circolazione nel due sensi di marcia e a decongestionare il traffico abbastanza sostenuto di solito nel pomeriggio di sabato.

A stabilire la dinamica dello scontro che ha visto una delle due auto completamente distrutte saranno gli uomini del Nucleo operativo del carabinieri di Civita Castellana che hanno effettuato i rilievi metrici e fotografici e ascoltato alcuni testimoni.

Tra le ipotesi quelle di un malore improvviso che ha fatto perdere il controllo del mezzo al conducente o di un guasto meccanico. Il tratto di strada interessato è un rettilineo e questo lascia aperti molti interrogativi