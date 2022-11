Civita Castellana, scontro mortale sulla Flaminia

Indidente mortale a Civita Castellana. Un uomo residente a Civita Castellana di 48 anni è deceduto sul colpo in seguito allo scontro tra una Minicar e una Pick up al chilometro 53 della Flaminia nei pressi del cavalcavia della ferrovia ex Roma Nord.

Una persona è rimasta ferita ed è stata trasferita con l'eliambulanza al policlinico Gemelli di Roma in codice rosso.

Sul posto Vigili del fuoco, Carabinieri e ambulanze del 118. Il tratto dalla Flaminia è stato interdetto al traffico e deviato all'interno di Civita Castellana.