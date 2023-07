Incidente stradale questa mattina in via Petrarca, a Civita Castellana. Lo scontro si è verificato tra una Fiat Panda, auto di servizio delle Poste, e uno scooter.

A avere la peggio il conducente della due ruote che ha riportato alcune ferite ed è stato trasferito in ospedale. Sul posto anche i carabinieri per regolamentare il traffico e per le indagini sulle cause dell'incidente.