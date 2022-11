Auto contro moto. Incidente stradale nel primo pomeriggio in via Terni a Civita Castellana alle porte della città. Il bilancio è di un ferito. Si tratta di un uomo di 50 anni di Civita Castellana; è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale Gemelli di Roma.

Sul posto sono intervenute un'ambulanza del 118 e due pattuglie dei carabineri della compagnia di Civita Castellana per stabilire la dinamica dello scontro e far defluire il traffico.