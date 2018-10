Civita Castellana, scontro auto-moto: grave l'uomo alla guida della due ruote

Via Terni a Civita Castellana (Viterbo) teatro di un grave incidente stradale. Un'autovettura, guidata da una donna, si è scontrata con una moto di grossa cilindrata. Ad avere la peggio è stato il centauro, un sessantenne del posto, direttore commerciale di una ceramica del distretto. L'uomo è stato trasferito con l'elisoccorso all'ospedale Gemelli di Roma. I sanitari gli hanno riscontrato varie fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita.



Sul posto sono intervenuti, oltre agli operatori del 118, i carabinieri della compagnia che hanno anche effettuato i rilievi per stabilire la dinamica. La strada è stata chiusa al traffico per circa due ore. Ultimo aggiornamento: 12:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA