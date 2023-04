Civita Castellana, scomparsa e ritrovata dai carabineri una donna di origini cinesi

Ritravata una cinquantenne cinese di cui da sabato mattina non si aveveno più notizie a Civita Castellana.

A rintracciarla sono stati i carabineri del Nucleo radiomobile e della stazione che hanno battuto palmo a palmo la città per tutta la notte.

La donna è stata ritrovata in stato confusionale in una via di Civita Castellana nella prima mattina. E' stata accompagnata al Pronto soccorso dell'Ospedale Andosilla per essere sottoposta ad una visita medica di controllo. Per i familiari, il marito e due figli e gli amici che hanno parteciparto alle ricerche è finito l'incubo durato 24 ore.

La donna lavora in un negozio di casalingi insieme al marito.