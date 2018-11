Civita Castellana, sabato la giornata ecologica. Volontari al lavoro sulle aree verdi

Ultimo aggiornamento: 19:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’amministrazione comunale di Civita Castellana (Viterbo) organizza per il 10 novembre la 1° Giornata ecologica “PuliAMO Civita”, durante la quale si ripuliranno soprattutto le aree verdi della città dai rifiuti abbandonati. «Il bene pubblico da molti è percepito come bene di nessuno. Da qui - ha spiegato l’assessore alla Cultura e all’ambiente, Vanessa Losurdo - la mancanza di attenzione nei confronti di tutto ciò che non viene classificato come proprietà privata, che a volte sfocia nella barbarie: immondizia lasciata per strada, panchine divelte, giochi distrutti. Al contrario, il bene pubblico è un bene che appartiene a tutti noi e di cui tutti noi possiamo e dobbiamo curarci, proprio come se fosse casa nostra».A questa prima ecologica seguiranno altre dello stesso tipo. Ha aggiunto Losurdo: «Abbiamo già un numero notevole di volontari che hanno dato la loro disponibilità ma siamo convinti che quel giorno saremo raggiunti da tantissimi altri cittadini che condividono con noi la volontà di dare il buon esempio». Quanti vorranno partecipare potranno trovarsi alle ore 9, presso il campo sportivo Madami. Da lì si formeranno delle squadre che avranno il compito di raccogliere i rifiuti abbandonati in un’area assegnata Si consiglia di venire muniti di gilet o canotte catarifrangenti per migliorare la visibilità dei volontari. Guanti e buste verranno fornite dall’amministrazione.Il consigliere comunale Tomasso De Iulis, coorganizzatore della giornata, pone l’accento sul lavoro amministrativo che si sta facendo da parte del comune per contrastare l’abbandono dei rifiuti: «Le giornate ecologiche - precisa - sono momenti di sensibilizzazione ai quali si affianca il lavoro di indagine degli uffici comunali volto alla riduzione dell’evasione fiscale, per eliminare la pessima abitudine dell’abbandono dei rifiuti». Si ricorda inoltre che sono in funzione le telecamere che recentemente sono state installate su tutto il territorio, fisse e mobili, che la polizia locale sta utilizzando anche e soprattutto per cogliere sul fatto gli inquinatori seriali.«Un grazie preventivo per la collaborazione a tutti coloro che già hanno dato la loro adesione alla Giornata: alle aziende Sate ed Ecosantagata che ci aiuteranno a coordinare e smaltire il materiale raccolto – ha ricordato l’assessore Losurdo - ai carabinieri forestali che ci supporteranno per tutta la giornata, con l’associazione di Protezione civile Ekoclub, alla Croce rossa e agli Amatori rugby Civita. Infine a tutte le persone di buona volontà che vorranno partecipare».