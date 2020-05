Civita Castellana, il Rotary club ha donato 400 mascherine ai vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Rotary Club e il Rotaract Flaminia Romana, con il contributo del Rotary club Viterbo, hanno donato 400 mascherine al distaccamento dei vigili del fuoco di Civita Castellana.I due presidenti dei club, Fabrizio e Giorgio Massaini, con il tesoriere Simone Scungio e il responsabile Rotaract Gianni Venturi, hanno consegnato i dispositivi di protezione individuale al Capo-distaccamento Mauro Baliani e al personale di turno. Una donazione particolarmente sentita, verso il personale del distaccamento, a cui è stata rinnovata la stima e l'ammirazione per il fondamentale compito svolto.Nonostante l'emergenza legata al Covid-19, le attività dei due club sono continuate senza sosta: in particolar modo, la distribuzione di alimenti periodica verso le fasce più deboli che va avanti da più di due anni, grazie alla sinergia con la grande distribuzione e con il Comitato della Croce rossa di Nepi unitamente a quello di Civita, ha permesso di consegnare vari pallet di derrate alimentari, destinate a più di cento famiglie del comprensorio e ai servizi sociali del Comune.«Siamo sempre pronti a recepire le esigenze dei territori - commenta Massaini, presidente del Rotary Flaminia - e ad agire tempestivamente. In questo momento difficile sempre pronti a dare una mano: la donazione di alimenti non si è mai fermata, mentre ci è sembrato doveroso aiutare il distaccamento dei vigili del fuoco fornendo mascherine indispensabili per il loro preziosissimo lavoro. Ringrazio il Rotary Viterbo per averci aiutato a reperire le mascherine da donare».