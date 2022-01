Civita Castellana, ritrovato l'uomo scomparso che aveva accompagnato la madre a vaccinarsi

Ritrovato e riaccompagnato a casa poco prima della mezzanotte lo straniero scomparso a Civita Castelana. A riconoscerlo mentre camminava per le vie del centro storico sono stati quattro ragazzi del posto. Hanno immediatanmente avvertito i carabinieri che sono arrivati in largo Cavour.

«Uno di noi - hanno raccontato - ha avvistato un uomo che corrispondeva alla descrizione che avevamo letto sull'articolo del Messaggero. Stava camminando lentamente e abbiamo chiamato subito il 112, nel giro di pochi minuti i carabinieri erano sul posto e ci siamo messi a cercare l'uomo insieme a loro dividendoci le zone, lo abbiamo ritrovato in un vicolo del centro». L'uomo che era in buone condizione fisiche, è stato poi accompagnato dai militari e dagli stessi ragazzi a casa dove ad attenderlo c'era la madre. Poi l'ammancabile selfie dei ragazzi sorridenti per aver compiuto il gesto.

I miltari della compagnia di Civita Castellana lo stavano cercando dal primo pomeriggio. L'ultima volta che è stato visto si trovava nei pressi del Centro di vaccinazione Mice, a Piazza Marcantoni, dove ha accompagnato la madre per sottoporsi al vaccino.