Civita Castellana, rissa tra giovani in un supermarcato. Intervengono i carabinieri

Rissa tra giovani alla Coop di Civita Castellana. E' successo all'interno del supermercato del centro commerciale Marcantoni nei pressi di una cassa aperta al pubblico. Si parla di un ferito.

A quanto pare uno dei ragazzi ha rotto una bottiglia di vetro seminando il panico tra i presenti.

Sono intervenuti prima i dipendenti della Coop per mettere fini alla rissa, insieme agli uomini della vigilanza e subito dopo arrivati i carabineri. Questi ultimi hanno indentificato gli autori della scorribanda, ascoltato alcuni testimoni e iniziato le indagini.

Panico tra i clienti della Coop molti dei quali sono stati costretti ad allontanarsi per evitare una situazione che si era trasformata in una sorta di far west. Tra i dipendenti preoccupati per l'escalation di questi episodi c'è stato tanto spevento, ma fortunatamente nessun ferito.