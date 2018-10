A Civita Castellana riprende la Masterclass di piano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo lo strepitoso successo del 1° Gran Galà pianistico organizzato dall’associazione Concertistica italiana, continua la masterclass annuale, organizzata in collaborazione con il comune di Civita Castellana e l’assessorato alla cultura, dei maestri Giuseppe Fusaro e Clarissa De Rosa Arcuri, concertisti e vincitori di numerosi concorsi nazionali ed internazionali.L’evento è inserito nella stagione CiviTONICA 2018/2019 e continuerà a dare la possibilità, a molti giovani e non giovani talenti, di intraprendere un percorso di grande crescita culturale e musicale. Quest’anno non mancheranno sorprese, con i prossimi Gran Galà in preparazione.Per informazioni sul corso e iscrizioni email: ass.concertisticaitaliana@gmail.com o rivolgersi all’assessorato alla cultura di Civita Castellana. Giuseppe Fusaro e Clarissa De Rosa Arcuru hanno tenuto a ringraziare, l’assessore alla cultura Vanessa Losurdo e il responsabile di CiviTONICA per gli eventi musicali, AndreaMarchegiani.