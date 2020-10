Civita Castellana, giocatore positivo al Covid: rinviata Flaminia - Siena

Madami chiuso domenica. Non si gioca Flaminia- Siena.

«La Asd Calcio Flaminia comunica di essere venuta oggi a conoscenza dell’esito positivo del tampone Covid 19 a cui si è sottoposto un tesserato della Prima Squadra nella giornata di martedi 13 . Di conseguenza, la società ha immediatamente attivato le procedure previste dal protocollo in vigore e informato la Lega Nazionale Dilettanti per le iniziative correlate e per il conseguente rinvio delle gare Calcio Flaminia – Siena 1904 (campionato Serie D) in programma domenica 18 ottobre e Vis Artena – Calcio Flaminia (Campionato Juniores Nazionale), prevista per sabato 17 ottobre. Come da protocollo, tutto il gruppo squadra è stato posto in quarantena in attesa dei provvedimenti della Asl».

