Civita Castellana, libri e documenti in abbandono: Rifondazione chiede interventi per l'archivio storico comunale

L'archivio storico del comune di Civita Castellana va riaperto. Lo hanno scritto, sul biglietto di auguri inviato al sindaco Luca Giampieri, i consiglieri comunali di Rifondazione comunista, Yuri Cavalieri e Maurizio Romani.

«E' considerato un patrimonio storico-culturale di inestimabile valore - hanno detto - da tempo si trova però abbandonato presso la palestra della scuola "Gianni Rodari. La condizione in cui versano i libri e i documenti risulta scandalosa, abbandonati e accatastati alla bene e meglio, spesso lasciati sparsi sul pavimento come ci hanno segnalato alcuni cittadini. La gravità della situazione è stata confermata dall'attuale amministrazione. Abbiamo sollecitato un intervento rapido per mettere in sicurezza i libri, che però non ha sortito alcun effetto, se non le solite rassicurazioni tradotte poi in un nulla di fatto».

Rifondazione ha annunciato la presentazione di una interrogazione per chidere modalità e tempistiche per la riattivazione dell'accesso all'archivio che rischia deteriorarsi. «Da parte nostra - hanno cocluso i due consiglieri - la massima disposizione alla collaborazione».

Ultimo aggiornamento: 18:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA