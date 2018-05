Rapina in banca, ferito un impiegato. Bottino trentamila euro

di Ugo Baldi

Rapina alla Ubi Banca in via della Repubblica a Civita Castellana. Durante il colpo è rimasto leggermente ferito un impiegato colpito da uno dei rapinatori con un taglierino. E' stato trasportato all'ospedale di Civita Castellana per le cure del caso.



Il bottino secondo le prime indiscrezioni si aggira sui trentamila euro. E' stato rapinato anche l'edicolante che è a pochi metri e che stava andando in banca a depositare l'incasso della giornata.



I rapinatori erano in tre, due uomini e una donna che sono scappati a bordo di un auto parcheggiata all'esterno dell'istituto di credito. Sul posto i carabinieri della compagnia. Numerosi i posti di blocco messi in atto.

