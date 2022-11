Civita Castellana, ragazza scomparsa. Scattate le ricerche di carabineri e vigili del fuoco

Da questo pomeriggio a Civita Castellana sono in corso le ricerche di una ragazza di ventisette anni, della quale non si hanno più notizie dal mattino. La giovane è uscita di casa poco dopo le 8 e successivamente i familiari non hanno avuto più alcun contatto.

Non essendo poi rientrata a casa per la solita ora, i genitori si sono preoccupati non riuscendo nemmeno a rintracciarla telefonicamente. A quel punto è scattato l'allarme. I vigili del fuoco e le pattuglie dei carabinieri stanno controllando varie zone della città per ritrovarla. Una delle verifiche ha interessato anche il Ponte Clementino, suscitando apprensione e preoccupazione tra i tanti passanti.

Non è da escludere che la ragazza abbia scelto di andare a Roma con i mezzi pubblici e non sia riuscita a informare la famiglia.