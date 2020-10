Civita Castellana, a quota 122 i casi di Covid 19. Servizio pronto farmaco sempre attivo

Non si arresta a Civita Castellana la corsa del Covid 19. La Asl di Viterbo ha comunicato una nuova impennata nei numeri poichè sono stati registrati 24 nuovi casi e 3 persone guarite. Il totale sale a 122 positività alla data odierna.

Il sindaco Luca Giampieri ha precisato: «Un nostro concittadino è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Belcolle di Viterbo, sette in quelli di malattie infettive e reparto Covid dello stesso nosocomio e due presso la casa famiglia distrettuale "Abbraccio di Arianna". Tutti gli altri soggetti sono in isolamento domiciliare e sono state messe in atto tutte le misure necessarie previste dal protocollo emergenza indetto dalla Asl».

E' ancora attivo il servizio "Pronto farmaco e pronto spesa" dedicato alle fasce deboli e alle persone in isolamento domiciliare senza possibilità di provvedere all'esigenza con l'aiuto dei famigliari. ☎️ 328 3339494 👉

Risulta sempre attivo il servizio di drive-in per l’esecuzione dei tamponi naso faringei presso l'ospedale Andosilla che dalla sua apertura ha processato circa 600 tamponi.

