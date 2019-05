Civita Castellana, quarto incendio di fila all'ex Andosilla. Preoccupati i residenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E quattro. Sta diventando una pericolosa tradizione quella degli incendi all'ex ospedale Andosilla di Civita Castellana(Viterbo).La notte scorsa per la quarta volta in pochi giorni le fiamme, di origine sicuramente dolosa, si sono levate dal primo piano del palazzo che si trova in via Ferretti a ridosso del centro storico.Lo stabile è attualmente occupato da quattro cinque persone senza fissa dimora che lo utilizzano per dormire e per cucinarsi i pasti.Sul posto, appena scattato l'allarme intorno alle cinque, sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare l'incendio e i Carabinieri.C'è preoccupazione e anche molta rabbia tra i residenti della zona che non vendono una soluzione a partata di mano nonostante gli appelli. Lo stesso vale per la sorte di alcune atitvità commerciali che fanno parte dell'edificio. Lo stabile è di proprietà della Regione Lazio.