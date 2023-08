Civita Castellana, due quartieri senza luce: interviene Enel

I quartieri Priati e Fontana Quaiola a Civita Castellana sono rimasti senza energia elettrica dalle 15.30.

Prima dell'interruzione c'è stato uno sbalzo di energia che ha mandato in tilt molti eletrodomestici; in particolare i frigoriferi e condizionatori d'aria.

In difficoltà anche le abitazioni nei piani piiù alti che utilizzazione gli autoclavi per avere l'acqua potabile in casa e sono rimasti a secco. Non si conoce la causa del guasto.

L'intervento dei tecnici dell'Enel è stato immediato appena è scattato l'allarme ed è ancora in corso.

C'è stato anche l'intervento del sindaco Luca Giampieri, che ha ringraziato i tecnici dell'azienda elettrica che stanno lavorando da ore per risolvere la problematica.