Civita Castellana, il quarentenne trovato morto nel centro storico: cause naturali

Si tratta di morte naturale: questo l'esito della prima indagine sul corpo dell'uomo, uno sgtraniero di circa quaranta anni. trovato senza vita in un piccolo locale nel centro storico di Civita Castellana.

Civita Castellana, quarantenne trovato morto in casa: mistero sulle cause

L'uomo sarebbe deceduto per cause naturali. Il suo corpo, dopo l'ispezione del medico legale, non è stato trasferito all'obitorio, ma è stato trattenuto all'interno della piccola abitazione di piazza San Clemente. La salma, a spese del Comune, sarà trasferita in Romania, suo paese di origine.

L'uomo viveva solo e si arrangiava con lavori saltuari. L'intervento dei vigili del fuoco e dei carabineri si è reso necessario dopo che alcuni vicini non avevano più notato la sua presenza. Per questo scattato l'allarme, fino al ritrovamento

