Civita Castellana, proteste per la sporcizia. Il sindaco: «Hanno ragione, interverremo»

Troppi rifiuti abbandonati nelle vie del centro storico nel mese di agosto a Civita Castellana. Lo sostengono i residenti, i partiti di opposizione e da qualche giorno anche qualche turista si è aggiunto alle proteste sui social. Il Comune ammette il problema e sta correndo ai ripari.

«Siamo capitati in un posto sporco e fatiscente - ha scritto un turista su Fb : Civita Castellana non ci rivedrà mai più». Non è certo un bel biglietto da visita. I residenti sono più che indignati. «I tombini sono tutti ostruiti - dice Felice, un anziano nato nella parte nobile della città - l'immondizia viene gettata ovunque, c'è un solo cestino utilizzabile per gettare le carte, c'è poca manutenzione e attenzione e gli amministratori dovrebbe fare qualcosa».

Le proteste dei consiglieri comunali di Rifondazione comunista sono arrivate come un proiettile. «La situazione in cui versa il centro storico oramai è di declino evidente - hanno detto Cavalieri e Romani -: incuria e abbandono regnano sovrani, con una amministrazione assente che sembra impegnata più a dirimere le discussioni interne alla destra (vedi lo scontro Lega - Fratelli d'Italia) piuttosto che ad occuparsi del nostro Comune».

L'abbandono dei sacchetti dei rifiuti lasciati ammucchiati in qualche via dai soliti incivili ha contribuito ad alimentare tra i cittadini l'impressione di vivere in una città sporca.

L'amministrazione si è attivata. «Le segnalazioni sono state prese in carico ha detto il sindaco Luca Giampieri - hanno ragione i cittadini. Ci stiamo attivati per risalire agli incivili che degradano il centro storico. Ringrazio quelle persone che ci inviano quotidianamente le segnalazioni. Con il prossimo affidamento del servizio di raccolta sarà potenziato il recupero dell'abbandono e migliorato lo spazzamento delle strade dove ora non è previsto».